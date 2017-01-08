Galatasaray-El İttifak maçı ne zaman oynanacak?

Galatasaray, Suudi Arabistan takımlarından El İttifak ile yapacağı dostluk maçı için Dammam kentine gitti.

Galatasaray-El İttifak maçı ne zaman oynanacak?
Eklenme: 08 Ocak 2017, 16:33
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Galatasaray, Suudi Arabistan takımlarından El İttifak ile yapacağı dostluk maçı için Dammam kentine gitti.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek'te bulunan sarı-kırmızılı ekip, bugün son çalışmasını tamamladı ve öğle saatlerinde Antalya Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'a gitti. Havalimanında yoğun ilgiyle karşılanan Galatasaray'lı futbolcular emniyet mensupları ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray-El İttifak maçı ne zaman?

Galatasaray-El İttifak maçı yarın saat 19.00'da Prens Muhammedbin Fahd Stadı'nda oynanacak.

 
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