Galatasaray-El İttifak maçı ne zaman oynanacak?

Galatasaray, Suudi Arabistan takımlarından El İttifak ile yapacağı dostluk maçı için Dammam kentine gitti.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek'te bulunan sarı-kırmızılı ekip, bugün son çalışmasını tamamladı ve öğle saatlerinde Antalya Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'a gitti. Havalimanında yoğun ilgiyle karşılanan Galatasaray'lı futbolcular emniyet mensupları ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Galatasaray-El İttifak maçı ne zaman?
Galatasaray-El İttifak maçı yarın saat 19.00'da Prens Muhammedbin Fahd Stadı'nda oynanacak.