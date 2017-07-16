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Galatasaray Nasri ile anlaşmaya vardı

Galatasaray Sportif direktör Cenk Ergün'ün uzun süredir Nasri transferiyle ilgilendiği ve anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığı belirtildi.

16 Temmuz 2017 Pazar 16:22
Galatasaray Nasri ile anlaşmaya vardı

Sabah gazetesinin haberine göre geçen sezonu Sevilla'da kiralık geçiren Nasri ile ilk temas İsviçre'de gerçekleşti. Kura çekimine Cenevre'ye giden Cenk Ergün burada oyuncunun menajeriyle masaya oturdu ve taraflar büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Galatasaray, Manchester City ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Nasri için İngiliz kulübü ile pazarlıklara başladı.

Östersunds yenilgisinden sonra "Yaratıcı oyuncum yok" diyen Tudor'un da Nasri'de ısrarcı olduğu ve "Sneijder ve Bruma'nın boşluğunu Nasri ve Belhanda fazlasıyla doldurur" dediği öğrenildi. Tudor, Belhanda ve Nasri'yi 10 numara ve sol açıkta değişmeli olarak kullanmayı planlıyor.

Premier Lig'de 10 yıl

Marsilya'da 4 sezon forma giydikten sonra Arsene Wenger'in Arsenal kadrosuna kattığı Samir Nasri, 4 yıl Londra kulübü için ter döktükten sonra Manchester City'ye transfer olmuştu. Yıldız oyuncularla dolu kadroda 6 sezon kalmayı başaran Fransız oyuncu geçen sezon Sevilla'da kiralık olarak forma giydi. 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 16:22
  1. Galatasaray
  2. Cenk Ergün
  3. Samir Nasri
  4. Galatasaray transferleri
  5. Manchester City
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