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Galatasaray dünyaca ünlü yıldız ile anlaşma sağladı!

Gianluca di Marzio, Galatasaray'ın Yuto Nagatomo'yu kiraladığını söyledi

31 Ocak 2018 Çarşamba 11:55
Galatasaray dünyaca ünlü yıldız ile anlaşma sağladı!

Süper Lig'de Fatih Terim'in gelişiyle yeniden yükselişe geçen ve son 3 maçından 9 puan çıkaran Galatatsaray'da Asamoah operasyonu sonuçsuz kalırken, İtalya'dan bir başka flaş iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınının dünyaca ünlü gazetecisi Gianluca di Marzio'nun iddiasına göre, Galatasaray, Inter'in Japon sol beki Yuto Nagatomo için Milano ekibiyle temasa geçti. Di Marzio, Twitter hesabından duyurduğu haberin ardından bir tweet daha atttı ve "Başka kaynaklardan edindiğim bilgiye göre transfer bitmek üzere... Galatasaray Nagatomo'yu kiralamak istiyor" yazdı.

YARIN İSTANBUL'A GELİYOR

Transfer döneminde sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da, İnterli oyuncu Yuto Nagatomo yarın İstanbul'a gelecek.

Devre arası transfer döneminde sessiz kalan Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Sarı-kırmızılı kulüp İtalya'nın İnter ekibinden Nagatomo ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Japon oyuncunun yarın İstanbul'a gelerek önce sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 11:55
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