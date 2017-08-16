Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı'nda olay!

Olağanüstü toplanan Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı Levent Nazifoğlu'nun kürsüye gelmesinden sonra durdu.



Nazifoğlu'nun Başkan Özbek'e seslenirken üslubunu uygun bulmayan yönetim kurulu masasındaki yöneticilerden "Terbiyesizlik etme" mesajı yükseldi. Levent Nazifoğlu da kürsüden cevap verince, ortalık bir anda karışıp tartışmalar başladı. Bu sebeple Divan Kurulu'na ara verildi