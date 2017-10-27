'Galatasaray derbisi ertelensin'

Şampiyonlar Ligi öncesi ve sonrasında pek çok puan kaybeden Beşiktaş’ta gündem erteleme…

Türk takımlarının Avrupa’da başarı elde ettikleri dönemlerde pek çok karşılaşmanın ertelendiğine dikkat çeken Beşiktaş yönetiminin, Porto maçından önce oynanacak Akhisar ile Leipzig maçından önce oynanacak Galatasaray derbilerinin ertelenmesi için çalışma başlatma kararı aldı.

Bu iki maç için erteleme başvurusu Monaco karşısında alınacak sonuçla birerbir ilişkilendirilecek.