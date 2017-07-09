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Galatasaray çıldırdı! Dünya yıldızına dev teklif

Galatasaray, Juventus ile yollarını ayıran Dani Alves'e teklifte bulundu.

09 Temmuz 2017 Pazar 13:58
Galatasaray çıldırdı! Dünya yıldızına dev teklif

Sabri Sarıoğlu'nun ayrılığından sonra iyice açığa çıkan sağ bek problemini çözmek için çaba gösteren Galatasaray yönetimi ses getirecek bir transfere imza atmak için kolları sıvadı. Belhanda ve Gomis transferleriyle alkış alan ancak Sneijder'in ayrılığıyla yeniden taraftarın tepkisini üzerinde toplayan sarı-kırmızılı yönetim Dani Alves bombasını patlatarak kötü havayı dağıtmayı amaçlıyor.

Bonuslarla 5 milyon avro

Yıldız futbolcunun menajerine 2 yıllık sözleşme öneren sarı-kırmızılılar, 4 milyon avro garanti ücretin yanı sıra bonuslarla birlikte 5 milyon avroyu aşan bir teklif yaptı. Manchester City ve PSG ile görüşme halinde olan Brezilyalı yıldızın menajeri Galatasaray'a bu teklifinden dolayı teşekkür etti. Sarı-kırmızılılara, Alves'in henüz son kararını vermediğini belirten menajer, Galatasaray'ın önerisini de seçenekler arasında bulunduracaklarını iletti.

Haber7

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 13:58
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