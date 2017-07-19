Galatasaray çıldırdı bir yıldız daha!

Transfer sezonunun flaş takımı Galatasaray, 5. bombasını patlatmak üzere... Sarı kırmızılılar, Gomis, Belhanda, Maicon, Mariano gibi isimlerden sonra sol bek için Mathias Olivera'yı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Cim Bom 19 yaşındaki Uruguaylı futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirdi. Resmi sözleşmenin ilerleyen günlerde imzalanması bekleniyor.



31 Ekim 1997 Uruguay, Montevideo doğumlu olan Mathias Olivera Miramontes, futbola Nacional altyapısında başladı. Ardından CA Atenas'a transfer oldu. Piyasa değeri 300 bin Euro olan 19 yaşındaki futbolcu sol bek mevkisinde görev yapıyor.





Kaynak:Beinsports