Galatasaray 'büyük' maçları kazanamıyor

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki önemli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 13 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray, 2015-2016 sezonunun 22. haftasında, 21 Şubat 2016'da Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçtan sonra söz konusu takımlar karşısında galip gelmeyi başaramadı. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı 13 müsabakada sahadan 9 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalarda sadece 7 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde 21 gole engel olamadı.