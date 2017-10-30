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Galatasaray 'büyük' maçları kazanamıyor

Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilen lider Galatasaray, son dönemde güçlü rakipleriyle oynadığı maçları kazanamıyor.

30 Ekim 2017 Pazartesi 15:01
Galatasaray 'büyük' maçları kazanamıyor

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki önemli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 13 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray, 2015-2016 sezonunun 22. haftasında, 21 Şubat 2016'da Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçtan sonra söz konusu takımlar karşısında galip gelmeyi başaramadı. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı 13 müsabakada sahadan 9 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalarda sadece 7 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde 21 gole engel olamadı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 15:01
  1. Fenerbahçe
  2. Beşiktaş
  3. Trabzonspor
  4. Galatasaray
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