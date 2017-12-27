Galatasaray - Bucaspor'u 3-0 yendi

Fatih Terim'le çıktığı ilk maçta ligin 17. haftasında Göztepe'yi 3-1'le rahat geçen Galatasaray, Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Bucaspor'u konuk etti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi 14. dakikada Yasin Öztekin'in güzel asistinde Selçuk İnan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

41'de savunmanın hatası sonrası topu kapan Eren Derdiyok, Sinan Gümüş'e 'al da at' dedi ve skor 2-0 oldu. 2 dakika sonra yine Sinan Gümüş'ün vuruşu kalecinin bakışları arasında ağlara gidince Galatasaray devreyi 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıda kontrollü bir oyun ortaya koyan Galatasaray'da 90. dakikada Yasin Öztekin'in golü ofsayt gerekçesiyle değer kazanmayınca mücadele 3-0 sona erdi. Galatasaray bu sonuçla rövanş mücadelesi öncesi tur için büyük avantaj yakaladı.

STAT: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

HAKEMLER: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Cem Hanoğlu, Sarper Barış Saka

GALATASARAY: Eray, Tarık (Linnes 78), Ahmet, Koray, Latovlevici, Selçuk (Gökay 86), Donk, Tolga, Sinan (Recep 90+3), Yasin, Eren

BUCASPOR: Hüseyin, Veli, Emre Toraman, Ömer, Uğurcan, Abdullah, Saruhan, Emre Özkan, İbrahim (Burak 87), Kerem Atakan (Onur 71), İlyas Çakmak (Alpay 82)

GOLLER: Selçuk 14, Sinan 41-43

SARI KARTLAR: Tarık / Emre Özkan, Emre Toraman