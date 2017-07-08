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Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 imza birden geliyor

Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor'un Feghouli için Dursun Özbek'e 'Alalım, müthiş olur' raporu verdiği öğrenildi.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:53
Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 imza birden geliyor

Galatasaray'ın Slovakya kampını ziyaret eden başkan Dursun Özbek'in, teknik direktör Igor Tudor ile Sofiane Feghouli konusunu masaya yatırdıkları bildirildi.

MÜTHİŞ BİR TAKIM OYUNCUSU

Hırvat çalıştırıcının, Cezayirli futbolcunun transferini çok önemsediği ifade edildi. Tudor'un, Özbek'e, "Feghouli aradığımız özelliklere sahip bir oyuncu. Gelirse ön tarafta bize çok büyük katkı sağlar. Müthiş bir takım oyuncusu" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Başkan Özbek'in de Feghouli transferi için genç teknik adama garanti verdiği belirtildi. Galatasaray, yıldız futbolcu için kulübü West Ham United ile 4.5 milyon euroya anlaşmıştı. Futbolcunun bazı tereddütlerinin bulunması ve önceliğinin, istenmediği West Ham'da kalmak olması, sürecin uzamasına neden oldu. Sıradaki ilk uçakla Cezayirli yıldızın geleceği ileri sürülürken, oyuncuya da yıllık 3 milyon Euro civarında para verileceği bildirildi.

Sarı-kırmızılılar ise bir an önce transferi tamamlayarak kadro çalışmalarını tamamlamayı amaçlıyor.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:53
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