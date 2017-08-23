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Galatasaray, Boğaz'da birlik beraberlik turu attı

Galatasaray Kulübü, futbol takımındaki birlik ve beraberliği artırmak amacıyla İstanbul Boğazı'nda tekne turu gezisi düzenledi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 18:41
Galatasaray, Boğaz'da birlik beraberlik turu attı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının sabah idmanının ardından gerçekleştirilen tekne turu gezisine, başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, futbol direktörü Cenk Ergün, teknik direktör Igor Tudor ve ekibinin yanı sıra futbolcular ile ailelerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu sezon benzer organizasyonların rutin hale getirileceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 18:41
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