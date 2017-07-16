Galatasaray bir transfer bombasını daha patlattı

Galatasaray, Stoke City forması giyen 24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Giannelli Imbula ile anlaştı.

Oyuncunun menajeri ile İstanbul'da yapılan pazarlıklarda 1.6 milyon Euro'ya anlaşma sağlandı.

Sarı-kırmızılıları daha önce Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Maicon Pereira Roque ve Mariano Ferreira Filho'nun transferini açıklamıştı.

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