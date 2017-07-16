Galatasaray bir transfer bombasını daha patlattı
Galatasaray, Stoke City forması giyen 24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Giannelli Imbula ile anlaşmaya vardı.16 Temmuz 2017 Pazar 19:30
Galatasaray, Stoke City forması giyen 24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Giannelli Imbula ile anlaştı.
Oyuncunun menajeri ile İstanbul'da yapılan pazarlıklarda 1.6 milyon Euro'ya anlaşma sağlandı.
Sarı-kırmızılıları daha önce Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Maicon Pereira Roque ve Mariano Ferreira Filho'nun transferini açıklamıştı.
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