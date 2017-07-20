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Galatasaray Beşiktaşlı futbolcunun amcasını transfer ediyor

Cezayirli futbolcu Feghouli'nin sürekli yeni taleplerde bulunması, yönetimi bezdirdi. Sarı-Kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Zoran Tosiç’e yöneldi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:44
Galatasaray Beşiktaşlı futbolcunun amcasını transfer ediyor

Cezayirli futbolcunun sürekli yeni taleplerde bulunması, yönetimi bezdirdi. Sarı-Kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Zoran Tosiç’e yöneldi.

Bonservisi elinde olan Sırp yıldızla yapılan görüşmede kısa sürede anlaşmaya varıldı. Tosiç, Feghouli’den daha düşük bir maliyetle Aslan olacak.

Galatasaray, uzun süredir Sofiane Feghouli’nin transferini bitirmeye çalışıyordu. Cim Bom, West Ham ile anlaşmaya varmış, yıldız futbolcuyla görüşmeleri sürdürüyordu. Ancak Cezayirli oyuncu sürekli taleplerini artırınca, yönetimin sabrı taştı. Sarı-Kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen ve Trabzonspor’un da çok istediği Zoran Tosiç’e yöneldi. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki kanat oyuncusuyla anlaşma sağlanması fazla uzun sürmedi.

2+1 yıllık anlaşma

Sırp yıldız, Galatasaray’ın yaptığı senelik 2 milyon Euro’dan (8 milyon TL) 2+1 yıllık teklife ‘Evet’ dedi. Yıllık 4 milyon Euro (16 milyon TL) isterken, yeni bonuslarla bu rakamı daha da yukarı çeken Feghouli’den sonra Tosiç ile varılan bu anlaşma, maliyet açısından çok daha avantajlı oldu. Zoran Tosiç’in hafta sonuna kadar İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.  

Dusko’nun amcası!

Transfermarkt’ta yer alan bilgiye göre Zoran Tosiç, kendisinden 2 yaş büyük olan Beşiktaş’ın savunmacısı Dusko Tosiç’in amcası! Yıldız futbolcunun Siyah-Beyazlılar’ın başarılı oyuncusundan Türkiye ile ilgili bilgiler aldığı öğrenildi. Sir Alex Ferguson, 1 Ocak 2009’da Zoran Tosiç’i 22 yaşındayken 7 milyon Euro’ya (28 milyon TL) Manchester United’a transfer ettirmişti. Ancak Sırp kanat oyuncusu, burada kalıcı olamadı. Köln’de bir sezon kiralık oynadıktan sonra 2010’da 9.5 milyon Euro’ya (38 milyon TL) Rus devi CSKA Moskova’ya imza atan Tosiç, tam 7 yıl bu ekibin formasını giydi.

Kaynak:Fanati

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 11:44
  1. Zoran Tosic
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