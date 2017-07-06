Galatasaray beni istedi tercih etmedim

Gençlerbirliği'nde iyi bir sezon geçiren ve Milli Takım'a da çağrılan Serdar Gürler'le Galatasaray'ın adı geçiyordu. Genç futbolcu, Ankara ekibinden ayrılıp sarı kırmızılılar yerine başka bir Ankara ekibi olan Osmanlıspor'u tercih ederek, bu kulübe transferini gerçekleştirdi.

Serdar Gürler, Galatasaray ve birçok konu hakkında konuştu. İşte genç futbolcunun sözleri:

Çok zor olmadı transfer süreci. İlk tercihim Osmanlıspor'du. Büyükleri tercih etmedim. İbre Osmanlıspor'a döndü. İnanılmaz derecede mutluyum bu transferden. Ben her maçtan sonra transferimi sonra konuşacağım diye söyledim. Şu anda Gençlerbirliği'ne odaklanıyorum, gol atmaya, takımıma katkı vermeye bakıyorum demiştim. Transfer döneminde çıkan Galatasaray haberi doğru, menajerimle görüştüler. Tercih etmedik. Bana uygun değildi, ben istemedim diyelim. Onlar istemeden önce Osmanlı le temas halindeydik. Söz vermiştim. Sözümü tuttum, onlar da tuttu. İki taraf için de hayırlısı olsun, inşallah da olur.

ALLAH NASİP ETTİ...

Gençlerbirliği'ndeyken ilk amacım milli takıma gitmekti. Allah nasip etti. Fatih hocama da teşekkür ediyorum, beni milli yaptı. Avrupa'ya gitmek istiyorum ama henüz o heefime ulaşamadım. Bir dahaki basamak diye düşünüorum. Burada takıma katkı sağlamak ve Osmanlıspor'a hak ettiği yere getirmek istiyorum. Daha sonra da hedefim Avrupa.

Hoca kim olursa olsunla geldim ben buraya. Bu kulüp için geldim, başkanlarımız için geldim. Kulübün hedeflerine katkı için geldim, hoca kim olursa olsun. Bülent hocam ile Elazığspor'da birlikte çalıştım. Hocamın çalışma yöntemini seviyorum. Keyifli idmanlar yaptırıyor. 2 günde de keyifli, güzel idmanlar yaptık. Elazığspor'da beni her ne kadar değerlendirmese de, kim hak ederse o oynardı. Burada elimden geleni yapıp formayı kapmak istiyorum açıkçası. Oradaki Serdar ile şimdiki Serdar arasında dağ kadar fark var. Elazığspor'da ilk 3-4 ay top oynamadım. Bülnet hoca da 3. ve ya 4. haftada gitti. Zaten çok uzun süre Bülent hocayla çalışamadım. Önceki Serdar ile şimdiki Serdar arasında çok büyük bir fark var. Daha olgun, akıllı, çalışkan bir Serdar var. Bülent hoca beni oynatacak diye bir şey yok, formayı kapmak için elimden geleni yapacağım.

Milli takımda oynayıp oynamayacağıma ben değil, performansım karar verir. Fatih hoca o formayı bana layık gördü. O formayı giymek inanılamz bir duygu. Vatan görevi gibi bir şey. Çok mutluyum, kendimle de gurur duyuyorum. Her futbolcunun hayali Dünya Kupası. "Biz bitti demeden bitmez" diye bir laf var. O lafı biz çıkardık. Bunu sürdürüceğiz. Allah izin verirse, Türkiye Dünya Kupası'na gidecek.

PEPE DÜNYA YILDIZI...

Milli takımdaki söylentiler için bir ara açıklama yapmak istedim. Arda ağabeyin olayı her şeyden önemliydi. Yeni doğan çocuğumun rahatsızlığı nedeniyle hocamdan izin istedim. Fatih hoca da, "Tabii ki Serdarım, aile her şeyden önemli" dedi. Hocamla böyle ayrıldık. Benim kimseyle hiçbir sorunum olmaz, olmadı da. Arda ağabeyin konusunda bir söz hakkım yok. Bu konu hakkında bir şey söylemeyceğim. Ailemiz içinde olan şeyler. Uçakta yaşananlar gazetelerde yer aldı, belki doğru belki yanlış şeyler vardır.. Olayları duymamazlıktan geldim diyebilirim.

Türkiye artık gelişiyor. Dünya yıldızı Pepe geldi, dalga geçenler vardı. Pepe Beşiktaş'a transfer oldu. Vagner Love, van Persie, Eto'o var. Yıllar önce hayal edilemez oyunculardı. Türk taraftarlara çağrım, umarım artık daha çok seyirciye oynarız her maçta. Dolu statlarda oyanamak istiyoruz. İnşallah bu gelişir diye umuyorum.

Kaynak:Ajansspor