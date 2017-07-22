''Galatasaray beni alsın bayılana kadar koşarım''

Galatasaray’ı eleyen Östersunds’lu oyuncular adeta hayal alemine daldı…

İsveç ekibinin Nijeryalı 9 numarası Alhaji Gero ise maçtan sonra, “hayatım boyunca unutmayacağım bir geceydi. Hiç bu kadar insanı bir futbol maçını izlemek için para vermişken görmemiştim. Tanrı yardım eder bir gün bu insanlar için oynarsam, sahada kusana kadar koşarım. Maçtan sonra bizi alkışlarlarken hayal ettim. Bu kulüp beni istese, uçağa bile binmem koşarak gelirim” dedi.