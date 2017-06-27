Galatasaray, Belhanda için görüşmelere başladı

Sarı-kırmızılı kulüp, transfer için Dinamo Kiev ve Belhanda ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Faslı futbolcunun perşembe günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Sarı kırmızılılar Belhanda için daha sonra imza töreni düzenleyecek.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada,

"Profesyonel futbolcu Younes Belhanda'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Dynamo Kyiv ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

Geçen sezonu Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Nice'de kiralık olarak geçiren Belhanda, 31 lig maçında 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

YOUNES BELHANDA KİMDİR?

Galatasaray yeni transferi Younes Belhanda, kariyerinde Montpellier, Dinamo Kiev, Schalke 04 ve OGC Nizza’da 285 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu söz konusu maçlarda 45 gol atarken, 42 de asist yaptı.

Galatasaray, Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımında forma giyen Fas’lı futbolcu Younes Belhanda’yı kadrosuna kattı. Belhanda’nın yıldızı Fransa’nın Montpellier ekibinde parladı. 2009 senesinde ilk kez A takım forması giyen başarılı futbolcu, burada 144 karşılaşmada görev aldı. Yıldız oyuncu, bu maçlarda 29 gol kaydederken, 19 da asist yaptı.

2013 YILINDA ROTA DEĞİŞTİRDİ

Belhanda, başarılı performansından sonra 2013 yılında 8 milyon 500 bin euroya Ukrayna Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev’e transfer oldu. 27 yaşındaki futbolcu, 2016 yılının kış transfer döneminde Bundesliga takımlarından Schalke 04’e kiralandı. 2016-2017 sezonunda da tekrar kiralanan Belhanda’nın yolu tekrar Fransa’ya düştü. Tecrübeli futbolcu, sezonu kiralık olarak OGC Nizza’da geçirdi.

30 KEZ MİLLİ OLDU

Başarılı futbolcu, Fas Milli Takımı’nda 30 müsabakada görev aldı. Belhanda, bu maçlarda 2 gol, 2 asist ile oynadı. Tecrübeli orta saha, kariyerinde çeşitli takımlarla 285 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 45 gol atarken, 42 de asist yaptı.

Başarılı futbolcunun karnesi şöyle:

Montpellier: 144 maç, 29 gol, 19 asist

Dinamo Kiev: 88 maç, 11 gol, 15 asist

Schalke 04: 17 maç, 2 gol, 1 asist

OGC Nizza: 36 maç, 3 gol, 7 asist