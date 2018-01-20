Galatasaray başkanını seçiyor! İşte ilk sonuçlar

Galatasaray’ın olağanüstü seçimli genel kurulu başladı. Sarı-kırmızılı kulübün 100. dönem yönetiminin belirleneceği kongre, Galatasaray Lisesi’nde yapılıyor.

Olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz başkanlık için çekişiyor.

Oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıklar açılmaya başladı.

TOPLAM SANDIK SONUCU: Dursun Özbek: 164, Mustafa Cengiz: 124

1. sandık sonuçları:

Dursun Özbek: 68

Mustafa Cengiz: 56

2. Sandık sonuçları:

Dursun Özbek: 96

Mustafa Cengiz: 68

Geçersiz: 5

Cengiz: Camia için hayırlı olsun

Adaylar seçim öncesi konuşmalarını yaptı. Kurulda ilk söz alan başkan adayı Mustafa Cengiz, "Daha eşit koşullarda yarışmak isterdik, ama şartlar bunu gerektirdi. Camia için hayırlı olsun diyorum. Burada yapacağım konuşmayla sizin kanaat ve kararınızın değişmeyeceğini biliyorum. Dursun Başkanıma teşekkür ediyorum. Olumlu, olumsuz eleştirilerimi zaten ilettim. Bu dostane seçim havasının, eleştirerek şahsen bozulmasını istemiyorum" şeklinde konuştu.

Özbek: Şampiyonluğa fokuslandım

Mevcut başkan Dursun Özbek ise şöyle konuştu: "Sayın Mustafa Cengiz'in temennilerine ben de katılıyorum. Yapılacak seçimin hayırlı olmasını, Galatasaray'ın geleceğine daha büyük faydalar getirmesini diliyorum. Bir şeyi arzu ediyorum, Galatasaray'ın yarınlarının bugünlerden daha güzel olmasını arzu ediyorum. Galatasaray'da huzur olsun istiyorum. Asıl rekabet dışarıdaki rakiplerimizle. Galatasaray'ın Süper Lig'deki şampiyonluk primi, sponsorların primi ve Şampiyonlar Ligi için alınacak para yaklaşık 250 milyon TL'ye geliyor. Bu çok büyük meblağ. Galatasaray'ın şampiyonluğuna fokuslandım. Çünkü bu bizim için çok önemli. Galatasaray'ın mali bağımsızlığını kazanmaya fokuslandık."

DURSUN ÖZBEK’İN LİSTESİ

Özkan Olcay

Osman Kocaman

Nasuhi Sezgin

Mehmet Dedeoğlu

Can Topsakal

Ahmet Cebeci

İsmail Sarıkaya

Hasan Murat Atay

Ural Aküzüm

Ali Yüce

YEDEKLER

Mehmet Onultan

Cevat Genç

Burçin Aslan

Serdal Koç

Ozan Oral

MUSTAFA CENGİZ’İN LİSTESİ

Celal Açar

Ahmet Sabri Şenkal

Acar Baltaş

Nejat Güney

Okan Böke

Adil Araboğlu

Emre Erdoğan

Cenk Soyer

Hacı Hüseyin Toprak

Ahmet Ünal Çeviköz

YEDEKLER

Mahmut Recevik

Mehmet Ömer Cansever

Dinç Üner

Erol Özmandıracı

Arif Badur