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Galatasaray başkanını seçiyor! İşte ilk sonuçlar

Galatasaray’ın olağanüstü seçimli genel kurulu başladı. Sarı-kırmızılı kulübün 100. dönem yönetiminin belirleneceği kongrede oy kullanma işlemi sona erdi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 16:07
Galatasaray başkanını seçiyor! İşte ilk sonuçlar

Galatasaray’ın olağanüstü seçimli genel kurulu başladı. Sarı-kırmızılı kulübün 100. dönem yönetiminin belirleneceği kongre, Galatasaray Lisesi’nde yapılıyor.

Olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz başkanlık için çekişiyor.

Oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıklar açılmaya başladı.

TOPLAM SANDIK SONUCU: Dursun Özbek: 164, Mustafa Cengiz: 124

1. sandık sonuçları:

Dursun Özbek: 68
Mustafa Cengiz: 56

2. Sandık sonuçları:

Dursun Özbek: 96
Mustafa Cengiz: 68
Geçersiz: 5

Cengiz: Camia için hayırlı olsun

Adaylar seçim öncesi konuşmalarını yaptı. Kurulda ilk söz alan başkan adayı Mustafa Cengiz, "Daha eşit koşullarda yarışmak isterdik, ama şartlar bunu gerektirdi. Camia için hayırlı olsun diyorum. Burada yapacağım konuşmayla sizin kanaat ve kararınızın değişmeyeceğini biliyorum. Dursun Başkanıma teşekkür ediyorum. Olumlu, olumsuz eleştirilerimi zaten ilettim. Bu dostane seçim havasının, eleştirerek şahsen bozulmasını istemiyorum" şeklinde konuştu.

Özbek: Şampiyonluğa fokuslandım

Mevcut başkan Dursun Özbek ise şöyle konuştu: "Sayın Mustafa Cengiz'in temennilerine ben de katılıyorum. Yapılacak seçimin hayırlı olmasını, Galatasaray'ın geleceğine daha büyük faydalar getirmesini diliyorum. Bir şeyi arzu ediyorum, Galatasaray'ın yarınlarının bugünlerden daha güzel olmasını arzu ediyorum. Galatasaray'da huzur olsun istiyorum. Asıl rekabet dışarıdaki rakiplerimizle. Galatasaray'ın Süper Lig'deki şampiyonluk primi, sponsorların primi ve Şampiyonlar Ligi için alınacak para yaklaşık 250 milyon TL'ye geliyor. Bu çok büyük meblağ. Galatasaray'ın şampiyonluğuna fokuslandım. Çünkü bu bizim için çok önemli. Galatasaray'ın mali bağımsızlığını kazanmaya fokuslandık."

DURSUN ÖZBEK’İN LİSTESİ

Özkan Olcay
Osman Kocaman
Nasuhi Sezgin
Mehmet Dedeoğlu
Can Topsakal
Ahmet Cebeci
İsmail Sarıkaya
Hasan Murat Atay
Ural Aküzüm
Ali Yüce

YEDEKLER

Mehmet Onultan
Cevat Genç
Burçin Aslan
Serdal Koç
Ozan Oral

MUSTAFA CENGİZ’İN LİSTESİ

Celal Açar
Ahmet Sabri Şenkal
Acar Baltaş
Nejat Güney
Okan Böke
Adil Araboğlu
Emre Erdoğan
Cenk Soyer
Hacı Hüseyin Toprak
Ahmet Ünal Çeviköz

YEDEKLER

Mahmut Recevik
Mehmet Ömer Cansever
Dinç Üner
Erol Özmandıracı
Arif Badur

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 16:07
  1. DURSUN ÖZBEK’İN LİSTESİ
  2. Galatasaray’ın olağanüstü seçimli
  3. Galatasaray seçim
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