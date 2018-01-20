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Galatasaray başkanını seçiyor

Galatasaray'ın olağanüstü seçimli genel kurulu bugün Galatasaray Lisesi’nde yapılacak.

20 Ocak 2018 Cumartesi 09:32
Galatasaray başkanını seçiyor

Galatasaray’ın olağanüstü seçimli genel kurulu bugün yapılacak.Sarı-kırmızılı kulübün 100. dönem yönetiminin belirleneceği kongre, Galatasaray Lisesi’nde saat 10:00’da başlayacak.

Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip 7 bin 688 üyenin sandık başına gidebileceği duyuruldu. Kongre üyelerinin oy verebilmeleri için Galatasaray Lisesi’nde 18 sandık kurulacak ve saat 15:00’te oy kullanma işlemi sona erecek.

Galatasaray’ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz başkanlık yarışı verecek. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Mustafa Cengiz için ise sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

Süre tartışması

Yeni yapılacak seçimde yönetimin ne kadar süreli seçileceği hâlâ gündemini koruyor. Başkan Dursun Özbek, 2.5 yıl için seçileceklerini söylerken, diğer aday Mustafa Cengiz ise seçilmeleri durumunda mayıs ayında yeniden sandığa gideceklerini duyurdu.

Sarı-kırmızılılarda başkan adayları dışında kurullar için de seçim yapılacak. Sarı-kırmızılılar, başkan ve yönetim dışında denetim, disiplin ve sicil kurullarının da seçimi yapılacak.

DURSUN ÖZBEK’İN LİSTESİ

Özkan Olcay
Osman Kocaman
Nasuhi Sezgin
Mehmet Dedeoğlu
Can Topsakal
Ahmet Cebeci
İsmail Sarıkaya
Hasan Murat Atay
Ural Aküzüm
Ali Yüce

YEDEKLER

Mehmet Onultan
Cevat Genç
Burçin Aslan
Serdal Koç
Ozan Oral

MUSTAFA CENGİZ’İN LİSTESİ

Celal Açar
Ahmet Sabri Şenkal
Acar Baltaş
Nejat Güney
Okan Böke
Adil Araboğlu
Emre Erdoğan
Cenk Soyer
Hacı Hüseyin Toprak
Ahmet Ünal Çeviköz

YEDEKLER

Mahmut Recevik
Mehmet Ömer Cansever
Dinç Üner
Erol Özmandıracı
Arif Badur

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 09:32
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