Galatasaray başkanını seçiyor

Galatasaray’ın olağanüstü seçimli genel kurulu bugün yapılacak.Sarı-kırmızılı kulübün 100. dönem yönetiminin belirleneceği kongre, Galatasaray Lisesi’nde saat 10:00’da başlayacak.

Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip 7 bin 688 üyenin sandık başına gidebileceği duyuruldu. Kongre üyelerinin oy verebilmeleri için Galatasaray Lisesi’nde 18 sandık kurulacak ve saat 15:00’te oy kullanma işlemi sona erecek.

Galatasaray’ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz başkanlık yarışı verecek. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Mustafa Cengiz için ise sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

Süre tartışması

Yeni yapılacak seçimde yönetimin ne kadar süreli seçileceği hâlâ gündemini koruyor. Başkan Dursun Özbek, 2.5 yıl için seçileceklerini söylerken, diğer aday Mustafa Cengiz ise seçilmeleri durumunda mayıs ayında yeniden sandığa gideceklerini duyurdu.

Sarı-kırmızılılarda başkan adayları dışında kurullar için de seçim yapılacak. Sarı-kırmızılılar, başkan ve yönetim dışında denetim, disiplin ve sicil kurullarının da seçimi yapılacak.

DURSUN ÖZBEK’İN LİSTESİ

Özkan Olcay

Osman Kocaman

Nasuhi Sezgin

Mehmet Dedeoğlu

Can Topsakal

Ahmet Cebeci

İsmail Sarıkaya

Hasan Murat Atay

Ural Aküzüm

Ali Yüce

YEDEKLER

Mehmet Onultan

Cevat Genç

Burçin Aslan

Serdal Koç

Ozan Oral

MUSTAFA CENGİZ’İN LİSTESİ

Celal Açar

Ahmet Sabri Şenkal

Acar Baltaş

Nejat Güney

Okan Böke

Adil Araboğlu

Emre Erdoğan

Cenk Soyer

Hacı Hüseyin Toprak

Ahmet Ünal Çeviköz

YEDEKLER

Mahmut Recevik

Mehmet Ömer Cansever

Dinç Üner

Erol Özmandıracı

Arif Badur