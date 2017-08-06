Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fatih Terim operasyonunu başlatıyor

Bir yandan Arda Turan transferini bitirmeye çalışan Galatasaray Yönetimi, diğer taraftan tecrübeli futbolcunun A Milli Takım’da büyük sıkıntılar yaşadığı teknik direktör Fatih Terim’le ilgileniyor. Başkan Dursun Özbek’in, kurmaylarını da yanına alarak önümüzdeki günlerde Terim’in kapısını çalacağı öğrenildi.

Fatih hocanın ilk etapta sportif direktör sıfatıyla Florya’ya getirilmesi planlanıyor. Tüm transferler tamamlanıp takım kurulduktan sonra ise taşlar yerinden oynayabilir.

Özellikle birkaç kötü sonuç daha alınması halinde, mevcut teknik adam Tudor’la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda Terim kulübeye geçecek.