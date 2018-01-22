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Galatasaray Başkanı Cengiz: Fatih Terim bana istifasını sundu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Fatih Terim bana nezaketen istifa teklifinde bulundu ama kabul etmedim. Fatih Terim ismini ilk ben dile getirdim. Hocamız ile devam edeceğiz." dedi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 16:11
Galatasaray Başkanı Cengiz: Fatih Terim bana istifasını sundu

Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz, Fatih Terim'in nezaketen istifa teklifinde bulunduğunu ancak kabul etmediğini belirtti.

Cengiz'in röportajı şu şekilde:

*Galatasaray'ın 5 milyon dolar ödemesi var mı?

"Galatasaray'ın her gün ödemesi var. Bugün için böyle bir durum söz konusu değil."

"GOMİS SAKATLIĞINDAN DOLAYI YOK"

"Gomis'in alacaklarının ödenmemesi söz konusu değil. Sakatlığından dolayı kadroda yok."

"Fatih Terim bana nezaketen istifa teklifinde bulundu ama kabul etmedim. Fatih Terim ismini ilk ben dile getirdim. Hocamız ile devam edeceğiz."

"SAHADA ÖLÜMÜNE MÜCADELE İSTİYORUZ"

Futbolculara bir tanıtma yaptım. Sahada ölümüne mücadele, biz galibiyete odaklanmalıyız ve hak ettiğimiz mücadele istiyoruz.

Galatasaray her gün her saat ödeme durumunda. Bu mekanizmanın içerisinde ciro 1 milyar TL. Bu ödemeler Dursun Başkan devam etse de devam etmese de olacaktı. Bu ücret 5'ten de fazla. Destek sözle ve lafla olmaz. Lütfen Store'a gidin ve stokları boşaltın. Biz stadyuma gelmeniz ve dağılmanız için gerekeni yapacağız.

"SOL BEK VE FORVET BAKIYORUZ"

Biz iki mevkiyi doldurmaya çalışacağız. Şu an Eren kardeşimiz var. Sevgili Fatih Hoca o kadar iyi bir Galatasaraylı ki bu kadro da yeterli dedi. Ben de taraftarda da bu ruhu arıyorum. Topyekün Galatasaray'ın ayağı kalkması için. Sol bek dışında forvet bakılıyor. Gomis sakat ve o karakterde bir isim değil

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 16:11
  1. Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz
  2. Fatih Terim
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