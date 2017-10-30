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'Galatasaray asla şampiyon olamaz'

Futbol yorumcusu Levent Tüzemen'in teknik direktör İgor Tudor yönetiminde asla şampiyon olamayacağını söyledi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 18:20
'Galatasaray asla şampiyon olamaz'

İşte Levent Tüzemen'in o yazısı:

Büyük hoca Tudor! Bükemediğin bileği öpeceksin. Evinde Akhisar'dan 6, Alanya'dan 4, toplamda 10 gol yiyen Trabzonspor, onca eksik yıldızlarına rağmen Galatasaray'a ilk yenilgisini tattırırken alkışlanacak bir mücadele ortaya koydu. Bu maç, iki teknik adam arasındaki farkı gösteriyor. Tudor, Rıza Çalımbay'la girdiği iki düelloda da tuş oldu. Galatasaray taraftarları, bu Tudor'u geçen seneden beri eleştirdiğim için tepki gösteriyorlardı. Ben daha da büyük söylüyorum; Tudor'un teknik direktörlüğünde Galatasaray asla şampiyon olamaz. Çünkü Hırvat hocanın bilgi-becerisi bir maça farklılığını koyabilecek kalite ve kapasitede değil.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 18:20
  1. Tudor
  2. Rıza Çalımbay
  3. Galatasaray
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