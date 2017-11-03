Galatasaray aradığı yerli forveti Fransa'da buldu

Devre arasında Eren Derdiyok’un yerine mutlaka daha efektif yerli bir forvet almak isteyen Galatasaray yönetimi aradığı ismi Fransa’da buldu... Sezon başında sadece 150 bin Euro’ya Nimes’e transfer olan U-21 Milli Takımı'nın golcüsü Umut Bozok. 11 maçta attığı 7 golle Fransa 2. Ligi’nde gol krallığı listesinde ilk sırada yer alan Umut ayrıca attığı gollerle takımı Nimes’i de Ligue-2’de 4’üncü sıraya taşıdı. Fransa 2’nci Ligi’ni de yakından takip ettiklerini ve transfer için görüşmeler yaptıklarını itiraf eden Cenk Ergün’ün bir süredir genç oyuncunun menajeri ile dirsek temasında olduğu bildirildi.