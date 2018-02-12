Galatasaray Antalyaspor karşılaşmasında muhtemel 11'ler...

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında bugün Antalyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek. Karşılaşma beinSports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Galatasaray'ın 41 puanı bulunurken, oynadığı maçların 5'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 9'unu kaybeden Antalyaspor ise 21 puana sahip.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Carrasso, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Feghouli, Selçuk, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Antalyaspor: Ferhat, Sangare, Celutska, Diego, Sakıb, Charles, Hakan, Maicon, Emre, Danilo, Deniz Kadah

MUSLERA YOK

Galatasaray'da sarı kart cezalısı kaleci Fernando Muslera, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim'in, bu sezon ilk kez lig maçında görev alamayacak Muslera'nın yerine Cedric Carrasso'ya kaleyi emanet etmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Jason Denayer ile Fernando Reges de Antalyaspor karşısında görev yapamayacak.