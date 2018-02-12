Galatasaray Antalyaspor karşılaşmasında muhtemel 11'ler...
Galatasaray kendi seyircisi önünde Antalyaspor'u konuk ediyor.12 Şubat 2018 Pazartesi 14:45
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında bugün Antalyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek. Karşılaşma beinSports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Galatasaray'ın 41 puanı bulunurken, oynadığı maçların 5'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 9'unu kaybeden Antalyaspor ise 21 puana sahip.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Carrasso, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Feghouli, Selçuk, Belhanda, Rodrigues, Gomis
Antalyaspor: Ferhat, Sangare, Celutska, Diego, Sakıb, Charles, Hakan, Maicon, Emre, Danilo, Deniz Kadah
MUSLERA YOK
Galatasaray'da sarı kart cezalısı kaleci Fernando Muslera, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim'in, bu sezon ilk kez lig maçında görev alamayacak Muslera'nın yerine Cedric Carrasso'ya kaleyi emanet etmesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Jason Denayer ile Fernando Reges de Antalyaspor karşısında görev yapamayacak.
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