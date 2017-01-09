Galatasaray almadı, Bursaspor getiriyor!

Galatasaray sezon başında transfer etmedi, Bursaspor Cheick Tiote'yi getiriyor! Bursaspor'a menajerler vasıtasıyla Newcastle United'da oynayan Cheik Tiote önerildi.

Galatasaray almadı, Bursaspor getiriyor!
Eklenme: 09 Ocak 2017, 09:46
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La Havre forması giyen sağ bek Chabeke'ye imza attırmaya hazırlanan Bursaspor, 3 takviye daha gerçekleştirmeyi planlıyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, stoper, orta saha ve forvete birer oyuncu isterken, menacerler tarafından sürpriz öneri geldi: Cheik Tiote.

Sezon başında Galatasaray'ın kapısından dönen, hatta İstanbul'a kadar getirilen Tiote, Sarı-Kırmızılı takımla resmi sözleşme imzalayamamıştı. Cim Bom tercihini Nigel De Jong'dan yana kullanıp, Tiote'nin de sağlık testlerinden geçemediğini iddia etmişti. Bursaspor, Tiote ismini gündeme alırken, olumsuz yanıt verilmedi. Yeşil-Beyazlılar öncelikle Tiote'nin menacerinden detaylı bir sağlık raporu istedi.

2 maçta oynadı

Bu sezon İngiltere Championship ekibi Newcastle United'da 2 maça çıkan 30 yaşındaki Fildişili ön libero için Bursaspor kesinlikle bonservis de vermek istemiyor. Kulübüyle yarım sezon sözleşmesi kalan Tiote'nin transferi önümüzdeki hafta olumlu veya olumsuz şekilde kesinlik kazanacak.

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