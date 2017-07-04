''Galatasaray, Alex'in hızlısını aldı''

Yeni transfer Younes Belhanda beklediğinden çok daha sıcak bir şekilde karşılandı... 5 vakit namazını aksatmayan, arkadaşlarına saygıda kusur etmeyen ve sürekli öğrenmek isteyen tavırları Faslı oyuncuyu sempati merkezi haline getirdi. Sneijder'in herkese ne yapması gerektiği tavrından sonra, ''neyi nasıl yapmamı istiyorsunuz'' tavrı Galatasaraylı oyunculara sempatik geldi.

Belhanda tüm kariyerinde sadece 2 sezon 10 numara giydi

İmza töreninde Younes Belhanda'nın forma numarası açıklanmadı... Bu da ortaya yönetim Sneijder'i gönderince 10 numaralı formayı Faslı oyuncuya verecek şeklinde yorumlandı. Fakat Belhanda kariyerinde 10 nuamarayı sadece iki sezon giydi...

Futbola başladığı Montpellier'de iki sezon 29 numara ile oynadı. Dinamo Kiev'e gitmeden önceki iki sezonda 10 numara oynadı. Kiev'de 10 numara Yarmolenko'nun olduğu için 90 numara ile oynadı. Kiralık gittiği Schalke'de 11, geçen sezon ise Nice'te 5 numara ile mücadele etti.

''Alex'in hızlısı''

Younes Belhanda'nın Montpellier'de oynarken oda arkadaşı tanıdık bir isimdi... Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Hasan Kabze.

Kabze, Belhanda için "tekniği kuvveti bir orta saha. Komple bir oyuncu. Alex'ten hızlı. Çok daha genç ve diri. Adam geçebilen, yeri geldiğinde iyi şutlar atan bir isim. Saha dışında da iyi bir çocuk. Hem on numara oynayabilir, hem de defansa yardım edebilir" sözlerini kullandı.