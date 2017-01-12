Galatasaray Ahmet Çalık'ı resmen açıkladı

Galatasaray, Gençlerbirliği'nde forma giyen savunma oyuncusu Ahmet Çalık'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray Ahmet Çalık'ı resmen açıkladı
Eklenme: 12 Ocak 2017, 17:31
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Galatasaray, Gençlerbirliği'nde forma giyen Ahmet Çalık'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Ahmet Çalık transferi için futbolcu ve kulübü Gençlerbirliği ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Galatasaray'dan yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık'ın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

 
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