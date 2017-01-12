Galatasaray Ahmet Çalık'ı kadrosuna kattı

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Galatasaray, stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Vitor Hugo, Vida ve Sakho gibi yıldız isimlerden yüksek maliyet nedeniyle vazgeçen Sarı-Kırmızılılar, transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu bir diğer isim olan Ahmet Çalık transferini bitirdi.

Kapıyı 5 milyon Euro'dan açan Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'la yapılan yoğun pazarlıklar sonucu 2.5 milyon Euro'ya el sıkışıldı, 22 yaşındaki Ahmet Çalık'la ise 900 bin Euro'dan (3.6 milyon TL) 4.5 yıllık anlaşma sağlandı.

İLHAN CAVCAV TRANSFERİ DUYURDU

Ahmet Çalık'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili İlhan Cavcav açıklamalarda bulundu.

Cavcav, 22 yaşındaki stoperin transferi için görüşmelerin uzun zamandır sürdüğünü hatırlatarak, "Milli futbolcumuz Ahmet Çalık’ın transferi konusunda Galatasaray ile el sıkıştık. Galatasaray, altyapımızdan yetişen Ahmet Çalık’ın bonservisi için 2,5 milyon Euro ödeyecek. Gençlerbirliği, sadece altyapısından yetiştirdiği futbolcularla ayakta kalmıyor, aynı zamanda Türk futboluna da hizmet etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.