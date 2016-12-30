Galatasaray Ahmet Çalık'ı kadrosuna katıyor

Galatasaray uzun süredir konuşulan transferde son noktayı koyuyor.
Hürriyet'in haberine göre sarı-kırmızılı takımın ezeli rakipleri Beşiktaş'ın da talip olduğu Ahmet Çalık'ı kadrosuna kattığı öğrenildi.
Haberde milli futbolcunun menajeriyle bir araya gelen Galatasaray yöneticilerinin, yıllık 1.2 milyon Euro garanti ücret karşılığında anlaşma sağladığı belirtildi.
Anlaşmanın yapılmasının ardından Ahmet Çalık'ın da, Gençlerbirliği yöneticileri ile temasa geçerek, Galatasaray'la anlaştığını bildirdiği kaydedildi.
Galatasaray uzun süredir konuşulan transferde son noktayı koyuyor.