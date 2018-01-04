Galatasaray 3 ismi resmen açıkladı!

Galatasaray'da Levent Şahin ve Taffarel'den sonra Hasan Şaş ve Ümit Davala da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcıları olarak teknik ekibe katıldı.

İşte KAP'a yapılan açıklama;

Şirketimiz Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevi için Hasan Gökhan Şaş ve Ümit Davala ile, Futbol A Takımı Kaleci Antrenörlüğü görevi için Claudio Andre Taffarel ile görüşmelere başlanmıştır.