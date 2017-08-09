Galaksimizde yüz milyonlarca kara delik olabilir

Yaşadığımız gezegenin de içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi, milyonlarca ışık yılına eş değer genişliği ve sayısız yıldızı içinde bulundurmasının yanı sıra, bilim kurgu filmlerine konu olan kara deliklere de ev sahipliği yapıyor. Daha önce tespit edilen Samanyolu Galaksisi’ndeki kara delik sayısının bilinenden daha fazla olduğunu tespit eden California Üniversitesi’nde görevli bir grup gökbilimci, Samayolu’daki kara delik sayısının 100 milyona kadar çıkabileceğini saptadı.

Yaptıkları farklı hesaplama yöntemi ve gözlemler sayesinde, daha fazla kara deliği gözlemleyen gökbilimciler, galaksilerdeki gezegen oluşumlarını daha yakından inceledi. Gezegenler ve yıldızların oluşum kalıntılarını inceleyen gökbilimciler, kara delikleri daha kesin şekilde tespit edebiliyor. Gökbilimci Manoj Kaplinghat, galaksilerin büyüklüğü ile kara delik sayısının birbiriyle ilişkili olduğunu ifade ederken, kara delik tespitindeki yeni yöntemlerin, uzay bilimlerinde yeni çalışmalara kapı aralayacağını ifade etti.