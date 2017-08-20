Gagavuzya’da cumhuriyetin 27. yıl dönümü kutlandı

Moldova Cumhuriyeti’ne bağlı Gagavuz Yeri Özerk Bölgesinde cumhuriyetin 27. yıl dönümü renkli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalara Türkiye, Romanya, Rusya ve Ukrayna’dan gelen misafirler katıldı.Türkiye’yi temsilen kutlamalara katılan Kişinev Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Gagavuz halkının 27. yıl dönümünü tebrik etti. Kutlamalar kapsamında başkent Komrat’ta da yürüyüş düzenlenirken, kiliselerde etkinlikler yapıldı. Gençlere Gagavuz’un tarihini anlatan konferans verilirken, ardından resmi bir öğle yemeği düzenlendi. Akşam saatlerinde ise düzenlenen konserlerin ardından dans gösterileri yapıldı. Akşam kutlamalarına Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon da katıldı.

Cumhurbaşkanı İgor Dodon yaptığı konuşmada, Gagavuzların yaşadığı sorunları çözebilmek için Türkiye’nin her zaman yanlarında bulunduğunu belirterek, “Kardeş ülkemiz Türkiye, Gagavuzların zor günlerde olduğu gibi mutlu gününde de yanında. Türkiye tarafındanKişinev Büyükelçisi Hulusi Kılıç, kutlamalarına katılmasıyla Türkiye’nin Gagavuzların kardeşi olduğu bir kez daha anlaşıldı. Türkiye, Gagavuz Yeri ve Moldova için en yakın dosttur. Moldova Devleti’nin geleceği Gagavuz Yeri olmadan eksik bir gelecek olacaktır” şeklinde konuştu.

Dodon, Türkiye Cumhuriyeti’ne Moldova ve Gagavuz Yeri’nde gerçekleştirdiği birçok projeden dolayı minnettar olduğunu belirterek, “Türkiye, Gagavuz halkını seviyor. Bugün Türkiye olmasaydı Gagavuz Özerk Bölgesi de olmazdı” dedi.

Gagavuzların geçmişi

19 Ağustos 1990 tarihinde ‘’Gagavuz Halkının Özgürlüğü ve Bağımsızlığı Bildirgesi’’nin kabul edilmesi ile Moldova Cumhuriyeti’nden bağımsız olarak SSCB bünyesinde Gagavuz Cumhuriyeti ilan edildi. Gagavuz Cumhuriyeti, kendi varlığını 1994 senesine kadar sürdürebildi. 23 Aralık 1994 tarihinde Moldova Parlamentosu, ‘’Gagavuzya (Gagavuz Yeri) Özel Hukuki Statüsü Yasası’’nı kabul ederek,Gagavuz Yeri’ne ‘özerk bölge’’ statüsünü verdi. Bu gelişmelerde çok büyük bir rol üstlenen dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel, 23 Aralık’ta Moldova Meclisinde yaptığı konuşma ile Gagavuz Özerk Bölgesi’nin ilan edilmesine destek oldu. Demirel, kürsü konuşmasında ‘’Gagavuzlar küçük bir halk, ama halktır’’ diye konuşmuştu.