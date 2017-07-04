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Gael Clichy İstanbul'a geldi

Manchester City ile sözleşmesi sona eren Gael Clichy İstanbul'a geldi. Clichy'i havalimanında Medipol Başakşehir yöneticileri karşıladı.

04 Temmuz 2017 Salı 09:29
Gael Clichy İstanbul'a geldi

Adı Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe transferi ile gündemde olan eski Manchester City oyuncusu Gael Clichy, İstanbul'a geldi.

Geç saatlerde Atatürk Havalimanı'na gelen Clichy'i Medipol Başakşehir yöneticileri karşıladı. Gael Clichy ile ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

  • Medipol Başakşehir'in İstanbul'a getirdiği Clichy'e 3 milyon Euro maaş ve 2.5 milyon Euro imza parası ödeyeceği iddia ediliyor.

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 09:29
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Manchester
  4. Manchester City
  5. Fenerbahçe
  6. Başakşehir
  7. Atatürk
  8. Atatürk Havalimanı
  9. Galata
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