Gael Clichy İstanbul'a geldi
Manchester City ile sözleşmesi sona eren Gael Clichy İstanbul'a geldi. Clichy'i havalimanında Medipol Başakşehir yöneticileri karşıladı.04 Temmuz 2017 Salı 09:29
Adı Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe transferi ile gündemde olan eski Manchester City oyuncusu Gael Clichy, İstanbul'a geldi.
Geç saatlerde Atatürk Havalimanı'na gelen Clichy'i Medipol Başakşehir yöneticileri karşıladı. Gael Clichy ile ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
- Medipol Başakşehir'in İstanbul'a getirdiği Clichy'e 3 milyon Euro maaş ve 2.5 milyon Euro imza parası ödeyeceği iddia ediliyor.