Adı Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe transferi ile gündemde olan eski Manchester City oyuncusu Gael Clichy, İstanbul'a geldi.

Geç saatlerde Atatürk Havalimanı'na gelen Clichy'i Medipol Başakşehir yöneticileri karşıladı. Gael Clichy ile ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.