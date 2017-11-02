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G5 Sahel Gücü operasyonları başladı

G5 Sahel Gücü'nün ilk operasyonu Mali, Burkina Faso ve Nijer'in ortak sınırlarında yapıldı.

02 Kasım 2017 Perşembe 13:14
G5 Sahel Gücü operasyonları başladı

Güvenlik yetkilileri yaptıkları açıklamada, Afrika'nın Sahel bölgesinde terörle mücadele etmek amacıyla Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından oluşturulan G5 Sahel Gücü operasyonlarının başlatıldığını ifade etti.

Yetkililer, Malili, Burkina Fasolu ve Nijerli askerlerden oluşan birliğin düzenlediği ilk operasyonun Mali, Burkina Faso ve Nijer'i bağlayan sınırlarda gerçekleştirildiğini söyledi.

Malili General Didier Dacko'nun komutasında hareket eden ve merkezi Mali'nin Sevare kentinde yer alan G5 Sahel Gücü, temmuz ayında Fransa ve uluslararası güçlerin desteğiyle oluşturulmuştu fakat operasyonlar finansal nedenlerden dolayı başlatılamamıştı.

Malili yetkililere göre, gücün göreve devam etmesini sağlayacak finansal sıkıntılar tamamen giderilemedi.

G5 Sahel Gücü'nün 5 bine yakın askerle, terör örgütleri ve silahlı gruplara karşı savaşan Fransız gücü ve BM istikrar misyonlarına destek vermesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 13:14
  1. G5 Sahel Gücü
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