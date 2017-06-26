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'G20 zirvesine Erdoğan'ın korumalarının katılmayacağını varsayıyoruz'

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schafer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında Washington'daki göstericilere müdahale eden korumalarının 7-8 Temmuz'da Hamburg'da gerçekleşecek G-20 zirvesine katılmayacağını varsaydıklarını söyledi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 19:31
'G20 zirvesine Erdoğan'ın korumalarının katılmayacağını varsayıyoruz'

Basın toplantısında konuşan Martin Schafer, "Washington'da yaşananlara dahil olan kişilerin Türkiye Cumhurbaşkanı'na Hamburg'da eşlik etmeyeceğini varsayıyoruz" ifadelerini kullandı.

Martin Schafer, Almanya'da yayımlanan "Die Welt" gazetesinde yer alan, Berlin'in korumaların Türk heyetinden çıkarılması için Ankara'ya talebini ilettiği iddialarına ilişkin de "Bu bilgileri ne doğrulayabilirim ne de reddedebilirim. Almanya hukuku ve yasalarına uyulmalı" yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 19:31
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