G20 Zirvesi'nden dikkat çeken kareler!

Almanya'nın Hamburg kentindeki G20 zirvesi başladı, liderler birbirleriyle görüşmeler de gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir süre sohbet etti. Reuters'ın servis ettiği fotoğrafta, Trump ve Trudeau'nun Erdoğan'ı dinlediği görülüyor.

Zirvenin aile fotoğrafı da çekildi. Gelen ilk karede en çok göze çarpan ayrıntı, Rusya lideri Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin lideri Şi Jinping'in arasında durması oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, hayli kenarda kalmış görünüyor. Trump, objektife bakmak yerine kendisine doğru dönen Endoneazya Başbakanı Joko Widodo ile yüz yüze. Bu görüntü, sonraki karelerde düzeltildi.