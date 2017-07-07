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G20 Zirvesi'nden dikkat çeken kareler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD lideri Trump ve Kanada Başbakanı Trudeau bir süre sohbet etti.Almanya'daki zirvede çekilen aile fotoğrafında Rusya lideri Putin Çin lideri Şi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arasına durdu. Trump ve Macron ise, hayli kenarda kaldı.

07 Temmuz 2017 Cuma 15:11
G20 Zirvesi'nden dikkat çeken kareler!

Almanya'nın Hamburg kentindeki G20 zirvesi başladı, liderler birbirleriyle görüşmeler de gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir süre sohbet etti. Reuters'ın servis ettiği fotoğrafta, Trump ve Trudeau'nun Erdoğan'ı dinlediği görülüyor.

Zirvenin aile fotoğrafı da çekildi. Gelen ilk karede en çok göze çarpan ayrıntı, Rusya lideri Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin lideri Şi Jinping'in arasında durması oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, hayli kenarda kalmış görünüyor. Trump, objektife bakmak yerine kendisine doğru dönen Endoneazya Başbakanı Joko Widodo ile yüz yüze. Bu görüntü, sonraki karelerde düzeltildi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 15:11
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  17. İngiltere
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  19. Hindistan
  20. Arjantin
  21. Avustralya
  22. Brezilya
  23. Endonezya
  24. Güney Afrika
  25. Güney Kore
  26. İtalya
  27. Kanada
  28. Meksika
  29. Suudi Arabistan
  30. son dakika
  31. son dakika ABD
  32. G20 zirvesi
  33. Tayyip Erdoğan
  • İBRAHİM KARABULUTİBRAHİM KARABULUT25 dk önce
    HANİ BAZI EMBESİLLER TÜRKİYE ÇÖKÜYOR,EKONOMİ ŞÖYLE BATTI,BORCUMUZ ŞU KADAR DİYE AFEDERSİNİZ KIÇINI YIRTIYOR DU YA PEKİ BU CANLI,RESİMLİ HABER NEYİN NESİ G20 (DÜNYANIN EN ZENGİN VE EKONOMİSİ EN DÜZGÜN 20 ÜLKE DEĞİL Mİ...?BİZİM NE İŞİMİZ VAR PEKİ BOSTAN KORKULUĞU OLOROK MI GİTTİK...H
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