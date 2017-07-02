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G20 Zirvesi’nde 20 bin polis sokaklarda olacak

Almanya’nın Hamburg kenti Belediye Başkanı Olaf Scholz, G20 Zirvesi kapsamında 20 bin polisin Hamburg sokaklarında görev yapacağını söyledi.

02 Temmuz 2017 Pazar 16:07
G20 Zirvesi’nde 20 bin polis sokaklarda olacak

Almanya’nın Hamburg kenti G20 Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 19 ülke temsilcisinin katılacağı zirve geniş güvenlik önlemleri altında yapılacak. Zirve kapsamında 20 bin polisin görev yapacağı bildirildi. Belediye Başkanı Olaf Scholz, güvenlik önlemlerinin arttırıldığını aktararak, 20 bin polisin Hamburg sokaklarında olacağını söyledi. Scholz, “Güvenliği garanti edebileceğiz. Kolluk kuvvetleri iyi bir şekilde hazırlandı. Zirve boyunca 20 bin polis kamu düzenini sağlayacak. Şiddete ya da saldırganlık içeren gösterilere müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Alman yetkililer, zirve kapsamında 20 gösteri talebi aldıklarını ifade ederek, en büyük eylemin “G20 hoş karşılanmıyor” başlığı altında 8 Temmuz’da gerçekleştirilmesi öngörülen protesto gösterisi olduğunu aktardı. Söz konusu gösteriye 150 bin kişinin katılması bekleniyor.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 16:07
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