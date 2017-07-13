G20 cehaleti Trump'ı rezil etti!

CBN'den Pat Robertson'a röportaj veren ABD Başkanı Trump, Almanya'nın Hamburg kentinde 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen G20 Zirvesi'yle ilgili bir soruyu yanıtladı.

Trump, "Çok güzel bir G20'yi. 20 ülke vardı" yorumunda bulundu.

G20'DE 19 ÜLKE VE AB ÜLKELERİ VAR

​G20, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülke ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşuyor.