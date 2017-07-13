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G20 cehaleti Trump'ı rezil etti!

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen G20 Zirvesi'yle ilgili soruya, "Çok güzel bir G20'ydi. 20 ülke vardı" diye cevap verince, sosyal medyanın dilinden kurtulamadı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 17:46
G20 cehaleti Trump'ı rezil etti!

CBN'den Pat Robertson'a röportaj veren ABD Başkanı Trump, Almanya'nın Hamburg kentinde 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen G20 Zirvesi'yle ilgili bir soruyu yanıtladı.

Trump, "Çok güzel bir G20'yi. 20 ülke vardı" yorumunda bulundu.

G20'DE 19 ÜLKE VE AB ÜLKELERİ VAR

​G20, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülke ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşuyor.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 17:46
  1. ABD Başkanı Trump
  2. Almanya
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