G-20'den Erdoğan geçti
Almanya'nın Hamburg kentinde G-20 zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmelerinde, muhattaplarının beden dili oldukça dikkat çekti.09 Temmuz 2017 Pazar 09:04
YENİAKİT.COM.TR - Almanya'nın Hamburg kentinde G-20 zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinde, muhattaplarının beden dili oldukça dikkat çekti. İşte o kareler:
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres:
İtalya Başbakanı Gentiloni:
Meksika Devlet Başkanı Nieto:
İngiltere Başbakanı May:
Akıllara eski Başbakan Bülent Ecevit'in ABD eski Başkanı Bush ve Clinton karşısındaki kareleri geldi:
İlgili fotoğraflar, yeni Türkiye'nin duruşunu çarpıcı şekilde gözler önüne sererken 'Nereden nereye' dedirtiyor...
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Kaynak: yeniakit.com.tr