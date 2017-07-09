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G-20'den Erdoğan geçti

Almanya'nın Hamburg kentinde G-20 zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmelerinde, muhattaplarının beden dili oldukça dikkat çekti.

09 Temmuz 2017 Pazar 09:04
G-20'den Erdoğan geçti

YENİAKİT.COM.TR - Almanya'nın Hamburg kentinde G-20 zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinde, muhattaplarının beden dili oldukça dikkat çekti. İşte o kareler:

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres:

İtalya Başbakanı Gentiloni:

Meksika Devlet Başkanı Nieto:

İngiltere Başbakanı May:

 

Akıllara eski Başbakan Bülent Ecevit'in ABD eski Başkanı Bush ve Clinton karşısındaki kareleri geldi:

İlgili fotoğraflar, yeni Türkiye'nin duruşunu çarpıcı şekilde gözler önüne sererken 'Nereden nereye' dedirtiyor...

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Kaynak: yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 09:04
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  • Metin ARDIÇMetin ARDIÇ11 dk önce
    Adam gibi adamsın RTE.
  • RizemasiRizemasi11 dk önce
    Duruşuna, yürüyüşüne,yüz ifadeleri kurban olayım Ertuğrul un, Osman ın ,yavuz un, Fatih ın, kanuni nın,Abdülhamid in ,torunu ve varisi Allahım seni ve bu milleti korusun
  • yavuz 1517yavuz 151719 dk önce
    BÜYÜK LİDER RECEP TAYYİP ERDOĞAN yönetiminde, YENİ BÜYÜK TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ var. Ezik ecevit'lerin dönemi sona erdi.
  • OzkanOzkan27 dk önce
    Senin Allah'ına kurban recep Tayyip Erdoğan
  • E.ozdemir.E.ozdemir.27 dk önce
    Vay bee.. neredeeen nereye ? Bir milyon dolarlık borç icin cabbarın clinton karşısındaki duruşunu özleyen chp den ancak bu beklenir. Agababalariyla beraber Türkiye yi bu duruma düşürmek için boşuna adalet yürüyüşü altında mubarek ramazandan beri ellerinde su şişeleri içlerinde kripto dolu bu hainlerden başka bir şey beklenmez.
  • ErsinErsin43 dk önce
    Hepsinin Elleri kenetlenmis vaziyette, bu demek oluyor ki senin söylediklerini kaale almiyorum.
  • Güngör Güngör 44 dk önce
    Yer mi Anadolu çocuğu helaal..
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