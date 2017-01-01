Fuzul Grup, projelerini Paris’te Tanıttı

Yaşam alanlarına geniş yer ayıran ve “aile” konseptini ön planda tutan Fuzul Grup, farklı çizgisiyle ilgiyi üzerine çekmeye devam ediyor. Fuzul Grup, şimdi de yatırım yaptığı bölgelere katma değer sağlayan markalı konut projelerini Fransa’da yaşayan Türklerle buluşturdu.



Gayrimenkul sektörünün önde gelen markalarından Fuzul Grup, Fransa’ya çıkarma yaptı. Halihazırda satışı süren ve inşası devam eden projeleri Paris Büyükelçiliği’nde Fransa’da yaşayan Türklere tanıtan Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, “İstanbul’un gelişen ilçelerine, bölgenin en prestijli yaşam merkezlerini inşa ederek, Türkiye’nin geleceğine ve ülkemiz ekonomisine inanan yatırımcı bir grup olarak yolumuza devam ediyoruz. Fuzul Grup olarak ülkemize yeni projelerle yatırım yapmaya, istihdam oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.



Başakşehir’de; Bizimevler, Kent Neriva, Kent Ariva, Olimpa AVM, Olimpa Rezidans, Evila, Olimpa Park Plus projelerini geliştirip teslim eden Fuzul Grup, Kağıthane’de Meva Evleri, Kartal’da ise Serrapark Konutları’nı hayata geçirmişti. Yine Başakşehir’de Vadiyaka Başakşehir ve 3. İstanbul Başakşehir projelerini devreye alan Fuzul Grup, Gaziosmanpaşa’da ise 6 ay önce Tem Avrasya Konutları’nı geliştirmeye başladı.



Yurtdışındaki Türk vatandaşlardan Fuzul Ev İlgisi



Fuzul Grup’un 1992’de devreye aldığı Fuzulev sistemi de Fuzul Grup projeleri gibi yurtdışındaki Türk vatandaşların ilgisini çekti. 100 bin liralık bir konuta 950 liradan başlayan taksitlerle sahip olma fırsatı sunulan Fuzulev sisteminde, faiz, ön ödeme veya peşinat olmadan ev, arsa ve otomobil sahibi olmak mümkün. Dileyenler ise aklındaki ev için peşinat miktarını artırarak teslim süresini öne çekebiliyor. ‘Çekilişli Konut Edindirme Sistemi’nde teslimattan sonra taksitlerin artması ile borcun erken bitmesi de sağlanıyor. Sabit ve dar gelirli tüketiciler için tasarlanan sistem, Fransa’daki Türkler tarafından büyük ilgi gördü. Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, sistemi yakından sorgulayan Türk vatandaşların sorularını yanıtladı.



Fuzul Grup Hakkında Fuzul Grup, 1992 yılında kurulmuştur. Grup şirketleri arasında ilk faaliyete başlayan Fuzul Otomotiv çok kısa zamanda otomobil kampanyaları düzenleyen firmalar arasında lider konuma gelmeyi başarmıştır. Fuzul Grup şirketleri bünyesinde; Akva Sigorta Aracılık Hizmetleri, Fuzul Yapı, Afiyet Medikal, Fuzul Autocity, ve FuzulEv yer almaktadır. Fuzul Grup, yaşanabilir alanlar oluşturmak hedefiyle 2000 yılından itibaren inşaat sektöründe de önemli yatırımlar yapmıştır. Başakşehir’de “Bizimevler, Kent Neriva, Kent Ariva, Olimpa AVM, Kent Evila, Olimpia Park Plus”, Kağıthane’de “Meva Evleri”, Kartal’da “Serrapark Konutları” gibi birçok başarılı projeyi hayata geçirmiş ve on binlerce aileyi ev ve işyeri sahibi yapmıştır.