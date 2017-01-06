Future Motion, elektrikli kaykayını tanıttı

Future Motion, elektrikli kaykay Onewheel’in yeni modelini CES 2017’de tanıttı.

Future Motion, elektrikli kaykayını tanıttı
Eklenme: 06 Ocak 2017, 23:19
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Future Motion firması, kendi kendini dengeleyebilen bir elektrikli kaykayolan Onewheel’in ilk prototipini CES 2014’te sergilemişti. Onewheel, temelde kalın bir ahşap parçası, metal ve motorlardan meydana geliyor ve tam ortasında bir tekerlek bulunuyor. Onewheel’in üretime hazır versiyonu, CES 2015’te tanıtılmıştı. Future Motion, şimdi de CES 2017’de bu elektrikli kaykayın yeni versiyonunu beğeniye sundu.

İsmi Onewheel+ olan yeni model, Future Motion’un açıklamasına göre yaklaşık olarak saatte 30 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ayrıca önceki modele göre daha sessiz ve daha sorunsuz bir performans sunan bir motora sahip. 1,499 dolardan satışa sunulan elektrikli kaykayın teslimatlar şubat ayında başlayacak.

Şirket, yeni modelde yapılan geliştirmelerin kaykayı kullanmayı çok daha kolay hale getirdiğini ifade ediyor.

 
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