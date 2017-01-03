Futbolun 28 Şubat'ı ne zaman bitecek?

Aykut Demir çok göz önünde olmayan ancak zaman zaman adı "Frankeştayn" benzeri bir telmihle gündeme gelen bir isim…

Türk futbolunun Ahmet Necdet Sezer'i olan Ersun Yanal sezon başında Trabzonspor'un başına geçtiğinde “ya sakalların ya ben” dediği gün sakalını seçmesi ile kariyeri değişti.



Esasen mesele sakal değil gibiydi. Çünkü takımın tek sakallı futbolcusu Aykut Demir'di ve Aykut Demir de baya baya tekke tarikat ehli birisiydi. Aykut Demir şuanda Osmanlıspor'a gitti ve sakallarını ahenkle dans ettirerek özgürce topunu oynuyor.

28 Şubat şartlarının hüküm sürdüğü futbol dünyasının 'sakallı Aykut'u şu sıralar günlerde yine medyanın gündeminde. Ancak futboluyla değil. Yine sakalları ve özel hayatındaki tercihleriyle.

eylem