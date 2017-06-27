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''Futbolu Beşiktaş'ta bırakacağım''

Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu, siyah-beyazlı takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

27 Haziran 2017 Salı 14:28
''Futbolu Beşiktaş'ta bırakacağım''

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecilerinden Tolga Zengin, eski takımı Trabzonspor'a geri döneceği yolunda çıkan haberlerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmadığını söyledi.

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Siyah-Beyazlı eldiven Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Bu tür söylentileri neden çıkarıyorlar bilmiyorum. Ancak ben futbolu Beşiktaş'ta bırakacağım. Burada çok mutluyum" ifadesini kullandı.

SON 19 YILDA TAKIMDA EN UZUN KALAN 2'NCİ İSİM

Trabzonspor'da kaptanlık görevini de yürüten Onur, ayrıca son 19 yılda bordo mavili takımda en uzun dönem kadroda bulunan 2'nci oyuncu oldu. 2002-03 ile 2013-14 sezonlarında peş peşe 12 ayrı sezonda Trabzonspor'un kadrosunda yer alan ve ardından Beşiktaş'a transfer olan kaleci Tolga Zengin, son 19 yılda bu alanda ilk sırada yer aldı.

Bordo mavili takımda 1972-73 ile 1987-88 sezonlarında peş peşe 16 ayrı sezonda forma giyen Şenol Güneş ise kulüp tarihinin en uzun dönem kadroda bulunan oyuncusu oldu.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 14:28
  1. Beşiktaş
  2. Tolga Zengin
  3. Trabzonspor
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