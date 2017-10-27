Futboldan 2 yıl men cezası...

Hibernian'dan kiralık olarak East Fife forması giydiği dönemde geçen sezon çıktığı bir maçın ardından doping testine giren ve kokain kullandığı ortaya çıkan 25 yaşındaki oyuncunun kontratı bu sezon başı kulübü tarafından fesh edilmişti.



Britanya Anti-doping Kurulu ise oyuncunun tüm itirazlarını reddetti ve kararını bugün açıkladı. Kurulun aldığı karara göre, Jamie Insall iki yıllık süreyle tüm spor branşlarından men edildi.



Rakibinin çenesini kırmıştı!



Yaşananlar ise Jamie Insall'un ilk vukuatı değil. Insall, 2011 yılında 19 yaşındakeyken çıktığı bir maçta da rakibine yumruk atmış ve çenesini kırmıştı.