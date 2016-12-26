Futbolda tarihi karar açıklandı! Bir devrin sonu..

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FIFA, maçlarda futbolcular ile hakemler arasındaki ilişkilere yeni bir düzen getirmeye hazırlanıyor.

Futbolcuların karşılaşmalarda hakemlere yoğun ve toplu biçimde itiraz etmelerinin 'hoş olmayan' görüntülere yol açtığını düşünen FIFA yetkilileri, bu tip olayların önüne geçmek için radikal bir düzenleme yapma kararı aldı.

FIFA'nın teknik gelişim danışmanı, efsanevi golcü Marco van Basten tarafından açıklanan tasarıya göre, futbolcuların artık hakemlerle toplu halde diyaloğa girmeleri yasaklanıyor. İtirazlık bir durum söz konusu olduğunda sadece takım kaptanları hakemlerle konuşma yapabilecek.

Van Basten, "Futbolcuların maçlarda daha saygılı davranışlar içerisinde olmasını istiyoruz. Maç sırasında hakemlere aynı anda itirazlar oluyor. Bunun önüne geçmeliyiz" dedi.







RUGBY ÖRNEK ALINIYOR



Rugby Sporunda sadece takım kaptanları hakemlerle konuşma yapabiliyor. Marco van Basten, "Rugby kurallarını mı örnek alıyorsunuz?" sorusu üzerine, "Diğer sporbranşlarından futbola adapte edebileceğimiz kurallar olabilir" yanıtını verdi.