Futbolda doping şoku!

Rus hacker grubu Fancy Bears, bu kez futbolda doping dosyasını açtı.

2010 Dünya Kupası'nda aralarında Kuyt, Gomez, Tevez gibi isimlerin de olduğu 25 futbolcunun TAK (Tedavi Amaçlı Kullanım) yoluyla yasak madde aldığı öne sürüldü.

2015'te 150, 2016'da 200 futbolcunun dopingle yakalandığı iddia ediliyor.

Rus hacker grubu Fancy Bears, geçen yıl Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun arşivine girerek TAK (Tedavi Amaçlı İlaç Kullanımı) dosyalarını yayınlamış, atletlerin ardından yüzme ve bisiklet branşında da önemli dosyalar açıklamıştı. Fancy Bears bu kez futbola el attı.

Grubun iddiasına göre 2010 Dünya Kupası sırasında 25 futbolcu TAK yoluyla yasak maddeler kullandı. Bunlar arasında Carlos Tevez, Veron, Dirk Kuyt, Mario Gomez ve Dirk Heinze gibi isimler var. Yayınlanan belgelere göre, 2010 Dünya Kupası'nda Arjantin'in 5, Almanya'nın 4 futbolcusu TAK yoluyla ilaç kullandı. Listede İtalya, Cezayir, Şili, Fildişi Sahili, Yunanistan, Yeni Zelanda, Slovakya, Slovenya ve ABD de bulunuyor.

Tevez, Veron, Gabriel Heinze ve Samuel Watter, bir steroid olan "betamethasone" kullandı. Diego Milito ise salbutamol, budesonide ve betametasone dışında astım tedavisi için formoterol aldı.

Gomez de atım tedavisi amacıyla salbutamol kullandı. Kuyt, ise diş kökü tedavisi için bir corticosteroid olan dexamethasone aldı.

İtalya'da Vicenzo Iaquinta betamethasone, Mauro Camoranesi triamcinolone ve xylocaine aldı.

GEÇEN YIL 200 FUTBOLCUDA DOPİNG

Fancy Bears, WADA belgelerine göre 2015'te 150, 2016'da 200 futbolcunun doping yaptığını açıkladı. 2015'teki 150 pozitif sonuçtan dördünün İngiltere'de gerçekleştiği, bunların üçünün kokain kullanımı, birinin de ecstasy kaynaklı olduğu açıklandı.