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Futbolcuların 'Kocaman' isyanı: Bizimle konuşmuyor

Galatasaray’ın yenildiği haftada Kayseri karşısında 90+5’te kaybedilen iki puan, Fenerbahçe camiasında yıkıma yol açtı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 14:55
Futbolcuların 'Kocaman' isyanı: Bizimle konuşmuyor

Fenerbahçe taraftarı, Valbuena'yı son 5 lig maçında oyundan çıkarması nedeniyle teknik direktör Aykut Kocaman'a tepkili. Tecrübeli çalıştırıcının "Belki daha erken oyundan almalıydım" sözleri ise eleştirilerin dozunu artırdı. Asıl iddia ise bazı futbolcuların, Kocaman'dan şikayetlerinin bulunduğu yolunda. Aykut hocanın Samandıra mesailerinde kendileriyle iş dışında fazla konuşmadığı ve bunun takımı olumsuz etkilediği ileri sürülüyor.

ANTRENMAN METODU FARKLI GELİYOR

Tecrübeli teknik adamın takım yemeklerine katılmamasının futbolcu kanadında eleştirilere yol açtığı gelen haberler arasında. Başka bir nokta Aykut Kocaman'ın antrenman metotlarının özellikle yeni transferlere farklı gelmesi. Birçok futbolcu, Kocaman'ın idmanlarının kendilerini fiziksel olarak iyi duruma getirdiğini ifade ediyor. Ancak bazı isimlerin 2 saatlik antrenmanlarda taktik çalışmalara çok az zaman ayrıldığı yönünde rahatsızlıklarının bulunduğu belirtiliyor.

YÖNETİM DESTEĞİ AZALIYOR

Fenerbahçe teknik direktörlüğüne, yönetimin tamamına yakınının desteğiyle getirilen Aykut Kocaman, 10 maçta 16 puanlık performansı nedeniyle bu desteğin bir kısmını kaybetmiş durumda. Bazı yöneticilerin Kayseri maçı sonrası yaptığı sohbetlerde hocayla ilgili eleştirilerde bulunduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 14:55
  1. Fenerbahçe
  2. Valbuena
  3. Aykut Kocaman
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