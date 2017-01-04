Futbolculara uyarı: O ülkeye gitmeyin

FIFPro'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, profesyonel futbolculara Sırbistan'daki kulüplere transfer olmamaları çağrısında bulunularak, bu ülkedeki futbol koşullarının kötüye gittiğine işaret edildi.



Sırbistan'daki mevcut futbolcuların yüzde 68'inin maaşını zamanında alamadığı belirtilen açıklamada, Sırbistan Futbol Federasyonunun futbolcuların, tahkim kurulundaki temsilcilerini de azalttığı, ayrıca kulüplere karşı açılan davalardaki ek ücretleri arttırdığına dikkat çekildi.



FIFPro Genel Sekreteri Theo van Seggelen, Sırbistan'da kariyerlerine devam eden profesyonel futbolcuların temel haklarının ihlal edildiğini savunarak, "Sırbistan'da son derece kanunsuz bir ortam söz konusu. Sırbistan Futbol Federasyonunu kararlarını geri almaya davet ediyoruz." dedi.



Mevcut durumun düzeltilmesi çağrısında bulunan Seggelen, devre arası transfer döneminde profesyonel futbolcuların Sırbistan kulüplerine transfer olmaması uyarısında bulundu.



Sırbistan Futbolcular Birliği Başkanı Mirko Poledica da Sırbistan'a transfer olan bir futbolcunun, yüzde 50 olasılıkla kariyerini mahkemede bitireceğini vurgulayarak, "Tahkim kurulu kesinlikle bağımsız ve tarafsız olmalıdır." ifadelerini kullandı.



FIFPro daha önce de futbolcuları Sırbistan'daki kulüplere transfer olmamaları konusunda uyararak, Sırbistan'a transfer olan futbolcuların paralarını alamama riskiyle karşı karşıya olduklarını açıklamıştı.