Futbolcular ölümden döndü!

Bucaspor Futbol Akademisi'nin Torbalı'daki futbol okuluna giden öğrencileri taşıyan otobüs, Ayrancılar'da kaza yaptı. Öğrenciler, kazayı yara almadan atlattı.

Futbolcular ölümden döndü!
Eklenme: 09 Ocak 2017, 23:26
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Tüm yurdu etkisi altına alan sert kış koşulları, İzmir'de de hayatı olumsuz etkilerken, BucasporFutbol Akademisi'nin Torbalı'daki futbol okuluna giden öğrencileri taşıyan otobüsün Ayrancılar'da yaptığı kaza yürekleri ağızlara getirdi.

UFAK SIYRIKLARLA ATLATTILAR

Antrenman için Buca'dan hareket eden minik futbolcuların bindiği otobüs, saat 10.00 sıralarında Torbalı yakınlarında yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Otobüste hasar meydana gelirken, araçta bulunan öğrencilerin küçük sıyrıklar dışında kazayı yara almadan atlatması rahatlattı.

 
EtiketlerİzmirBucasporFutbolTorbalıAyrancılarBuca
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