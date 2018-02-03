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Futbolcular Aykut Kocaman'dan rahatsız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın, Ozan Tufan ve Valbuena’ya gösterdiği tavır giderek derin bir huzursuzluğa neden oluyor.

03 Şubat 2018 Cumartesi 13:20
Futbolcular Aykut Kocaman'dan rahatsız

Sezon başında Mehmet TopalJosef ve Volkan Demirel’i takımdan kesen ve sorun yaşayan Kocaman’ın tutarsız tavırlarını şimdi başka oyunculara yöneltmesi huzursuzluğun temel sebebi. Son kurbanlar Valbuena ve Ozan’ın durumu, bazı oyuncularda ciddi rahatsızlığa neden oldu. Giresun maçının ardından, “Bu hakemlerle şampiyon olamayız” çıkışı da hedeflere olan inancı sarstığı için; başta futbolcular olmak üzere camia tarafından hoş karşılanmadı. 

VOLKAN DESTEKLEDİ

Bilindiği gibi Volkan DemirelOzan Tufan’ın kadro dışı kalmasıyla ilgili  “Ozan’ın her zaman arkasındayım. Kendisi sevdiğim, inandığım ve güvendiğim bir kardeşimdir. Tekrar dönmesini isterim” diyerek Kocaman’a mesajını vermişti.

SEZON BAŞI HEP ‘ŞAMPİYONUZ’ DEDİ, ŞİMDİ İSE TAM TERSİNİ SÖYLÜYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın Giresunspor maçından sonra hakemler hakkında yaptığı sert çıkış destek bulmadı. Kamuoyunda bu açıklamalara temkinli bir yaklaşım var. Çoğunluk bu durumu, ‘Kritik maçlar öncesi hakemleri yanına almak için yapılan bir çıkış’ olarak yorumladı. Kocaman’ın F.Bahçe’de yaptığı çıkışlar ve bunlara yapılan yorumlar şöyle özetlenebilir:

Kaynak: Akşam

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 13:20
  1. Aykut Kocaman
  2. Fenerbahçe

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