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Futbolcu hakemi öldürdü

Meksika'da bir futbolcunun sinirlenip saldırdığı hakem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

01 Ocak 2018 Pazartesi 18:52
Futbolcu hakemi öldürdü

Meksika'da akıl almaz bir olay yaşandı. Meksika amatör futbol liginde Guadalajara şehrinin iki takımının maçını yöneten hakem Jose Valdemar Hernandez Capetillo, verdiği bir kararın ardından futbolcunun saldırısına uğradı.

Milton isimli futbolcu, hakem Jose Valdemar Hernandez Capetillo'nun kendisine kırmızı kart göstermesinin ardından sinirlerine hakim olamadı ve hakemi şiddetli bir şekilde dövdü.

KOMADAN ÇIKAMADI

Yere yığılan ve hastaneye kaldırılan Meksikalı hakem, bir hafta komada kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

Meksika Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada hakemin beyin tramvası sonucu hayatını kaybettiği açıklandı ve saldırıyı bir futbolcunun yaptığı doğrulandı.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 18:52
  1. Meksika Futbol Federasyonu
  2. Jose Valdemar Hernandez Capetillo
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